Власти Испании ограничили передвижение по всей стране из-за коронавируса

В Испании ограничат передвижение жителей по всей стране из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства королевства Педро Санчеса.

По его словам, такая мера распространяется на всю территорию Испании.

Глава правительства заявил, что ограничение будет действовать «в течение 15 дней».

«Люди смогут передвигаться, чтобы купить продукты питания или фармацевтические препараты», — добавил Санчес.

Отмечается, что жители Испании смогут также покидать дом, чтобы в случае необходимости ходить в больницу и на работу. Помимо этого, им не запрещается отлучаться из дома в случае форс-мажорных обстоятельств.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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