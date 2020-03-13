Луизина стала первым штатом, отложившим праймериз из-за коронавируса
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Американский штат Луизиана первым объявил о переносе первичных президентских выборов из-за коронавируса, пишет CNBC.
Сообщается, что голосование состоится 20 и 25 июля.
В США коронавирусом заразились уже больше 1800, скончался 41 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек.
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