Большинство российских регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

Две трети российских регионов поддержали закон об изменениях в Конституции России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований органов законодательной власти регионов.

Предлагаемые поправки уже обсудили в 62 из 85 субъектах Российской Федерации. Стоит отметить, что это количество превышает необходимый минимумом (57 регионов) для того, чтобы закон направили в Конституционный суд страны для проверки. При этом закон поддержали все регионы страны, в которых проводилось обсуждение.

Ранее газета «Ведомости» опубликовала полный текст обновленной Конституции России, которую 11 марта одобрила Госдума и Совфед. Законопроект включает положение о русском языке, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями. Также в обновленной Конституции должны наделить парламент новыми полномочиями, ввести ограничения для должностных лиц, а также лимитировать количество возможных президентских сроков для одного лица. Однако, в соответствии с поправкой, предложенной депутатом Валентиной Терешковой, действующий президент сможет баллотироваться на этот пост вновь, несмотря на его прошлые сроки.

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