Грузинское правительство переходит на чрезвычайный режим работы из-за коронавируса
Правительство Грузии переходит на чрезвычайный, 24-часовой режим работы на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.
Отмечается, что в республике зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусом.
Премьер-министр страны Георгий Гахария призвал в первую очередь заботиться о пожилых людях, детях и друг о друге. А также он сообщил, что все органы правительства переходят на 24-часовой чрезвычайный режим работы.
В особенности премьер отметил минздрав, МВД, минобразование, министерство юстиции, МИД и соответствующие ведомства минфина, которые функционируют на грузинской границе.
Гахария призвал по возможности всем перейти на дистанционную работу.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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