Эксперт: поправки в Конституцию направлены на плавную эволюцию власти

Сегодня в российском обществе запрос на стабильность находится в конфликте со стремлением к изменениям, заявил президент «Bakster group» Дмитрий Гусев в ходе круглого стола Экспертного института социологических исследований (ЭИСИ).

По его словам, поправка о возможности для действующего президента баллотироваться на новый срок свидетельствует о том, что, даже если он не будет переизбираться, изменения будут спокойным, не резкими.

Как отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, отношение к поправкам в Конституцию сегодня вызывает у общества интерес и позитив. По его словам, интерес в основном прикован к двум блокам: социальному и связанному с суверенитетом.