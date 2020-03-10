Госдума одобрила поправку о государствообразующем статусе русского народа
Государственная дума одобрила предложенную президентом поправку о русском языке как языке государствообразующего народа, передает «Интерфакс».
«Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации», — говорится в поправке, вносимой в 68-ю статью конституции.
Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.
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