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В Кремле отреагировали на заявление Столтенберга об ударах по территории России

Песков назвал провокационным заявление Столтенберга об ударах по территории РФ

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по российской территории западным оружием является провокационным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает газета «Известия».

«Есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные, провокационные заявления, к коим я отношу и недавнее заявление господина Столтенберга», — сказал он.

28 мая Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО должны самостоятельно, а не коллективно, принимать решения о предоставлении Украине права использовать их оружие для ударов по территории РФ.

В этот же день эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов сказал, что в построении своей стратегии России должна исходить из того, что сражаться приходится не только с Украиной, но и со странами-членами НАТО.

Ранее в Совфеде отреагировали на отработку НАТО сценария ядерных ударов по России.

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