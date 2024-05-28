Подразделения «Южной» группировки войск сумели улучшить положение по переднему краю, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате этого потеряли свыше 700 солдат. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины в районах Ивано-Дарьевки, Красногоровки и Константиновки Донецкой народной республики», — отметили в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны России, ВСУ также лишились трех боевых бронированных машин, шести автомобилей, двух 152-мм гаубиц Д-20, 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудия М119 американского производства.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР.

Утром 28 мая председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС РФ ночью нанесли удары по позициям и объектам украинских войск в Боровой и Волчанске в Харьковской области, а также Киевской и Черкасской областях.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.