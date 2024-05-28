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Украина рассчитывает получить в этом году €1,7 млрд от замороженных активов РФ

Зеленский: Украина получит €1,7 млрд от прибыли от замороженных активов РФ

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Gleb Garanich/Reuters

Украина рассчитывает получить в 2024 году €1,7 млрд от прибыли от замороженных активов российского Центробанка. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бельгии, передает РИА Новости.

«Сегодня мы обсудили, что в этом году Украина может получить 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных российских активов», — сказал Зеленский.

28 мая премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции с Зеленским в Брюсселе заявил, что в Евросоюзе нет решения о направлении доходов от замороженных активов РФ на покупку оружия для Украины.

По его словам, решение нужно принять срочно, чтобы партнеры Киева могли осуществлять поставки через Европейский фонд мира.

25 мая сообщалось, что Венгрия помешала Евросоюзу отправить прибыль с российских активов на закупку оружия для ВСУ.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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