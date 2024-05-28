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Автомобили Aurus предложат для покупки африканцам

Ливия намерена начать переговоры с Россией о поставках машин Aurus

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Максим Богодвид/РИА Новости

Ливия готова начать переговоры с РФ по вопросу поставок премиальных автомобилей Aurus. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла африканской страны в РФ.

«Ливия начнет переговоры с Россией по поставкам автомобилей Aurus», — заявил он.

Также посол подтвердил, что стал первым обладателем автомобиля Aurus Senat с дипномерами.

До этого в Москве заметили российский автомобиль Aurus Senat с дипломатическими номерами. СМИ сообщали, что красные номера 048D110 77 относятся к посольству Ливии.

24 мая посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что Минск может закупить несколько автомобилей Aurus для использования первыми лицами государства.

Ранее Путин подарил длинный Аurus королю Бахрейна.

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