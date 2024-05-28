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В Краснодаре ввели новую выплату для заключивших контракт с Минобороны России

В Краснодаре единовременная выплата участникам СВО достигла 1,65 млн руб.

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Евгений Биятов/РИА Новости

Муниципальную выплату в размере 250 тыс. руб. получат заключившие контракт на прохождение службы в Вооруженных силах России в краснодарских военкоматах с 1 июня по 1 октября 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Мэр города отметил, что краснодарские бойцы героически выполняют боевые задачи и заслуживают достойного вознаграждения.

«Таким образом, для краснодарских контрактников общая единовременная выплата может увеличиться до 1 650 000 руб.», — написал он.

1,65 млн руб. — это 1 млн руб. по решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 195 тыс. руб. от министерства обороны России, 200 тыс. руб. за службу в именных региональных подразделениях и 250 тыс. рублей от администрации города Краснодара.

До этого президент России Владимир Путин предложил правительству не учитывать материальную помощь для участников спецоперации на Украине при предоставлении мер социальной поддержки.

Ранее Путин поручил помочь бойцам СВО в рамках социальной газификации.

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