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В Кузбассе пенсионерка ушла в тайгу за черемшой и пропала

В Кузбассе ищут пенсионерку, которая ушла в лес и потерялась

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Shutterstock/Lena_Sokolova

В Кузбассе волонтеры и правоохранители ищут 75-летнюю пенсионерку, которая пропала после похода в лес. Об этом сообщает полиция Кузбасса в официальном Telegram-канале.

Жительница города Мыски рано утром отправилась в тайгу, чтобы собрать черемшу, но ближе к вечеру позвонила соседке и сообщила, что не может найти дорогу домой. После этого телефон пенсионерки отключился.

«Сотрудниками ОМВД России по г. Мыски на месте развернуты поисковые мероприятия, которые продолжаются без остановки», – сообщается в публикации.

На данный момент в поисках принимают участие несколько десятков человек, среди них – полицейские, добровольцы, охотники, спасатели и представители администрации города.

Искать пенсионерку сложно из-за дождливой погоды и особенностей местности. Помимо этого, в районе, где пропала россиянка, мобильная связь отсутствует.

За ходом мероприятий следит глава управления МВД по региону.

Ранее в Ижевске прохожие нашли на улице трехлетнего мальчика.

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