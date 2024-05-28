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Путин и Мирзиеев общались один на один до трех утра

Песков: Путин и Мирзиеев общались один на один до трех утра

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин общался со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым во время визита в Ташкент до трех часов утра. Комментарий Пескова публикует журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Я знаю, что вчера они где-то часов до трех утра общались вдвоем. Собственно, президент Узбекистана пригласил... к себе домой, где он живет. То есть, это абсолютно доверительное общение», — отметил Песков.

Он отметил, что во вторник, 28 мая, главы государств продолжили общение за совместным завтраком. Представитель Кремля добавил, что Путина и Мирзиеева связывает настоящая личная дружба.

Также Песков подчеркнул, что государственный визит президента России в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки дня. По его словам, она предметная, конкретная и обширная.

Путин 27 мая провел переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в узком составе, а позже встреча прошла в расширенном формате.
Отмечалось, что главы России и Узбекистана обсуждают сотрудничество в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Также обсуждаются региональные проблемы. Российский лидер подчеркнул, что темпы развития экономических связей РФ и Узбекистана впечатляют.

Ранее Путин обсудил запуск производства машин Lada в Узбекистане.

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