Вратарь Сафонов рассказал, как «Краснодар» принял тренера Мусаева

Голкипер футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов заявил, что команда приняла нового тренера команды Мурада Мусаева, передает «РБ Спорт».

«Каждый тренер привносит что-то свое. Глупо ожидать, что Мусаев будет играть как Ивич. Команда приняла Мусаева. Мы чувствуем, что играем хорошо — в атаку. Чего-то не хватило в концовке, но мы все исправим на сборах», — сказал Сафонов.

«Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0, занял второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью или проиграл.

Ранее в Италии заявили, что «Краснодар» больше упустил чемпионство, чем «Динамо».