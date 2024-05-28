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МВФ предупредил о возможном сокращении мирового ВВП

МВФ: торговый конфликт между США и Китаем может стоить миру 7% ВВП

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Alex Brandon/AP

Глобальный ВВП может сократиться на 7% в случае продолжения торговой войны между США и Китаем. Об этом пишет Berliner Zeitung со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

По мнению аналитиков фонда, в ближайшие годы может появиться более 3 тысяч новых торговых ограничений на фоне конфликта двух крупнейших экономик мира. Кроме того, многие страны уже отказываются от доллара США как надежного резервного актива и все чаще выбирают вложения в золото.

Согласно данным МВФ, за первый квартал 2024 года центробанки по всему миру приобрели рекордные с 2016 года 290 тонн золота. Это связано с тем, что сейчас драгметалл рассматривается как безопасный актив, практически не подверженный риску санкций и изъятий.

В частности, «китайский блок» стран нарастил долю золота в своих резервах до 4,3% в 2023 году по сравнению с 2% в 2015-м. При этом в «американском блоке» доля желтого металла осталась прежней.
Одновременно с этим Китай активно распродает гособлигации США – их доля в резервах КНР сократилась с 44% до 30%.

В МВФ считают, что текущая глобальная финансовая система, основанная на долларе США, перегружена. От сильной американской валюты больше всего страдают развивающиеся страны.

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