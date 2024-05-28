В туротрасли оценили последствия атак на Геленджик для курортного сезона

Туристический сезон не пострадает из-за атак беспилотников на курорты Краснодарского края, в том числе на Геленджик, заверил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Туристов это нисколько не испугало, напротив – спрос на отдых на Черноморском побережье растет, отметил он в эфире НСН.

Напомним, в ночь на 27 мая Вооруженные силы Украины попытались нанести удар беспилотниками по Геленджика, их сбили силы ПВО. До этого дежурные средства ПВО перехватили 51 дрон над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА в Краснодарском крае. К снижению количества туристов это не приведет, так как атаки не затронули курортные территории или объекты гражданской инфраструктуры, отметил глава союза туриндустрии.

«Черное море – самое популярное туристическое направление у россиян, найти ему альтернативу достаточно сложно, — добавил он. — Если ничего существенного происходить не будет, события, которые мы наблюдаем, не смогут негативно повлиять на туристический сезон. Сегодня мы видим, как растет число желающих отправиться на курорты Краснодарского края».

Увеличилось также количество желающих отдохнуть в Крыму, что говорит в целом о восстановлении отрасли, добавил Уманский. К слову, он опроверг сообщения о том, что в Краснодарском крае закончились свободные места в гостиницах, заявив, что загрузка отелей на сегодняшний день не превышает 50%. Ожидается, что этот показатель вырастет до 80-90% к середине июня.

Климатологи ранее оценили вероятность затопления курортных городов в России.