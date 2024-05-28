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Жителя Ставрополья осудили за поджог надписи «КислоVодск» по заданию «Правого сектора»

В Ставрополье местному жителю дали пять лет за поджог надписи «КислоVодск»

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Суд в Кисловодске признал местного жителя виновным в участии в деятельности экстремистской организации и умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, россиянин поджег букву «V» на надписи «КислоVодск» по заданию «куратора из «Правого сектора» (организация запрещена в России)». Для помощи он привлек своего знакомого. Таким образом подсудимый нанес бюджету администрации города-курорта ущерб на сумму более 127 тысяч рублей.

Также выяснилось, что фигурант в сентябре 2022 года поджег здание ритуальных услуг, уничтожив имущество на сумму более 1,5 млн рублей.

В итоге мужчина получил пять лет колонии общего режима. Его подельнику дали условный срок.

До этого Лефортовский суд Москвы арестовал руководителя украинского кол-центра телефонных мошенников Якова Кесельмана, организация которого выманивает крупные суммы у жителей России и ряда других стран.

В правоохранительных органах уточнили, что Кесельман в течение нескольких лет руководил кол-центром Milton Group, расположенном в Киеве. Он действовал через сеть аффилированных юридических лиц. Его сотрудники обзванивали жителей России Казахстана, Испании, Швеции и других стран, убеждая их перевести крупные суммы денег.

Ранее бывший сотрудник СБУ рассказал о вербовке россиян для диверсий.

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