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Бывший пресс-секретарь IIHF: оскорбительно, когда Россия поднимается в рейтинге

Бывший пресс-секретарь IIHF Шемберг: РФ на должна подниматься в рейтинге

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Бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (IIHF) Шимон Шемберг заявил, что Россия не должна подниматься в рейтинге в период дисквалификации, передает «Спорт-Экспресс».

«Россия отстранена от игры и не должна набирать рейтинговые очки, пока длится отстранение. Особенно оскорбительно для других стран, когда Россия выходит на второе место рейтинга», — сказал Шемберг.

Российские хоккеисты не выступают на чемпионатах мира с 2022 года, но национальная команда поднялась с третьего места на второе благодаря защищенному рейтингу.

В обновленном рейтинге россияне имеют 4065 очков. На первой строчке идет Канада (4100), замыкает тройку сильнейших Финляндия (3955).

В финальном матче чемпионата мира 2024 года сборная Чехии оказалась сильнее Швейцарии. Игра прошла в Праге на стадионе «О2 Арена» в присутствии 17 413 зрителей и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:0. На 50-й минуте игры отличился 28-летний нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, ему ассистировали Томаш Кундратек и Либор Хайек. На последней минуте встречи шайбу в пустые ворота отправил нападающий «Торонто» Давид Кэмпф.

Ранее сообщалось о том, что Россия может возглавить рейтинг IIHF.

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