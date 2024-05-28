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В Эстонии предложил увеличить число проходящих обучение в ЕС украинских солдат

МО Эстонии предложило увеличить число обучающихся в ЕС солдат ВСУ до 100 тысяч

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Евросоюзу нужно увеличить до 100 тысяч число солдат Вооруженных сил Украины, которые проходят военную подготовку на территории стран объединения. Об этом заявил глава минобороны Эстонии Ханно Певкур журналистам в Брюсселе, передает РИА Новости.

Певкур считает, что решение ЕС увеличить число обучаемых украинских военных с 40 до 60 тысяч недостаточно.

«Я думаю, в порядке вещей будет послать очень четкий сигнал, что мы пойдем на увеличение до 100 тысяч украинских солдат в обучении», — сказал министр обороны Эстонии.

Осуществление подобной инициативы, по его словам, зависит от возможностей самой Украины отправить такое количество военных на обучение в европейские страны.

В мае 45 украинцев прошли экспресс-обучение управлению гаубицами Caesar во Франции.

24 мая ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС сообщал, что политические лидеры стран Евросоюза пока не обсуждают возможность обучения солдат ВСУ на территории Украины.

Ранее глава МИД Венгрии выступил против подготовки ВСУ на Украине западными инструкторами.

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