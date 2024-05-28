Государственная дума России денонсировала на пленарном заседании соглашение между правительством РФ и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Документ опубликован на официальном сайте палаты.

«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года», — сказано в документе.

14 мая правительство Украины денонсировало заключенное в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов.

10 мая Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов спецназначения.

Ранее в США заявили, что Киев должен смириться с тем, что Украина потеряет земли.