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Госдума денонсировала соглашение с Украиной о культурных центрах

Госдума денонсировала соглашение с Украиной о культурных центрах

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Vasily Fedosenko/Reuters

Государственная дума России денонсировала на пленарном заседании соглашение между правительством РФ и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Документ опубликован на официальном сайте палаты.

«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года», — сказано в документе.

14 мая правительство Украины денонсировало заключенное в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов.

10 мая Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов спецназначения.

Ранее в США заявили, что Киев должен смириться с тем, что Украина потеряет земли.

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