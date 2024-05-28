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Секретарь Совбеза Ирана пригласил Шойгу посетить его страну

Секретарь иранского Совбеза Ахмадиан предложил Шойгу посетить Тегеран

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиан пригласил секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу посетить исламскую республику. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

По информации журналистов, 28 мая Шойгу и Ахмадиан провели телефонный разговор.

«Секретарь Высшего совета национальной безопасности пригласил российского коллегу совершить визит в Тегеран», — говорится в материале.

12 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ «О Секретаре Совета безопасности Российской Федерации». В документе говорилось о назначении Шойгу на соответствующий пост, при этом решение вступило в силу незамедлительно.

В тот же день глава государства предложил назначить на пост министра обороны страны Андрея Белоусова, который раньше занимал должность заместителя премьер-министра. 14 мая российский лидер утвердил министров силового блока и руководителя внешнеполитического ведомства страны. Главной сенсацией стало назначение Белоусова на пост министра обороны, который до этого занимал Шойгу.

Ранее Иран пообещал не менять политический курс в отношениях с РФ.

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