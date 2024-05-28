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В Европе считают Макрона и Шольца «хромыми утками»

Politico: Макрон и Шольц стали «хромыми утками» для остальных членов ЕС

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Michael Kappeler/DPA/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц стали для остальных европейских стран «хромыми утками», они больше не могут претендовать на политическое лидерство в Евросоюзе, поскольку в Париже и Берлине столкнулись с рядом проблем в политике и экономике, а франко-германские отношения переживают не лучшие времена. Об этом пишет Politico.

«Новый риск для Европы заключается в том, что Шольц и Макрон все больше выглядят как хромые утки в глазах своих коллег-лидеров ЕС, политически ослабленные на внутреннем фронте и неспособные внушить доверие к общему видению союза», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, в Европе уже не уверены в том, что Шольц и Макрон, лидеры «легендарного франко-германского двигателя» ЕС должны руководить политикой блока.

Проблема заключается в том, что между Макроном и Шольцем сложились «ледяные» личные отношения, а официальные лица в Париже и Берлине «радостно критикуют друг друга». Кроме того, между ФРГ и Францией есть расхождения по ряду ключевых вопросов, в том числе по энергетике.

Вместе с тем, по оценке Politico, обе страны возглавляют «слабые экономики». В политическом аспекте Париж и Берлин столкнулись с унизительным поражением от крайне правых партий в преддверии выборов в Европейский парламент.

26 мая Макрон начал трехдневную поездку в ФРГ — первый за 24 года официальный визит французского лидера в Германию.

До этого Макрон заявил, что власти Франции и Германии обговорят «все сценарии достижения мира» на Украине и вопросы помощи республике «до конца» на грядущем заседании франко-германского совета по безопасности и обороне. С таким заявлением выступил французский президент в рамках пресс-конференции после встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее Макрон заявил о необходимости до конца поддерживать Киев.

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