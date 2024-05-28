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В Кремле прокомментировали отказ Байдена признать роль СССР в борьбе с фашизмом

Песков назвал неведением отказ Байдена признать роль СССР в борьбе с фашизмом

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Joshua Roberts/Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о роли СССР в борьбе с фашизмом. Его слова передают «Известия».

По словам Пескова, подобный общий тренд наблюдается на Западе.

«Сейчас к этой дремучей исторической безграмотности еще добавились попытки трансформировать знания об истории, извратить знания об истории и стереть оттуда всё, что касается роли Советского Союза и советского народа в спасении мира от фашизма. Это общее неведение», — отметил Песков.

Он также указал на тот факт, что незнание истории ведет к непониманию сегодняшних обстоятельств. По мнению Пескова, западные политики «заведомо лишают своих людей понимания будущего и понимания тех опасностей, которые их народы могут ждать в будущем».

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России предстоит создать альянс по борьбе против мирового терроризма.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.

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