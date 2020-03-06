Эксперт: протестных акций в России становится меньше

Директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в интервью «Газете.Ru» обратил внимание, что протестов среди российского населения стало меньше по сравнению с предыдущими годами.

«Я бы сказал, что объективная и абсолютно медицинский, как говорится, факт, что количество протестных акций в России становится меньше. Оно меньше, чем в прошлом году. При этом в мире как раз количество протестных акций постепенно вырастает. Это мы видим в самых разных странах. В России совершенно обратная тенденция.

Что касается самих протестов, мы видим, что, с одной стороны, целые такие направления, где проходили протестные акции, например, обманутые дольщики, они практически полностью исчезли. С другой стороны, появляются новые протестные действия, например, мы видели протесты по поводу агрегаторов такси», — обратил внимание эксперт.

Он пояснил, что эти изменения связаны с экономическими изменениями в стране.

«Изменяется экономика, изменяются правила жизни. Конечно, в связи с изменением экономических реалий, есть группы населения, которых это не удовлетворяет. Естественно это приводит к протестам в этих группах.

Мы еще обнаружили, что в различных регионах, совершенно разные протестные акции. Они связаны с событиями, которые носят локальный характер и происходят в этих регионах. А, наоборот, каких-то общероссийских действий достаточно мало», — заключил Григорьев в разговоре с «Газетой.Ru».