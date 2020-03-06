«Ведомости»: в Конституцию не внесли запрет на недвижимость за рубежом из-за депутатов

В Конституцию не внесут поправку о запрете на владением недвижимым имуществом за рубежом из-за депутатов и чиновников. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседника из администрации президента.

Отмечается, что, в случае введения такого запрета, десяткам парламентариев и депутатов пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей. Однако предполагается, что подобное ограничение может появиться в федеральном законе.

С инициативой запрета на иностранное гражданство, счета и недвижимость за рубежом для депутатов и чиновников выступил президент России Владимир Путин. Он высказал это предложение в послании парламенту 15 января 2020 года. Соответствующие поправки вносились на рассмотрение Госдумы, но были отклонены.

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