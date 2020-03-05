Берлускони завел любовницу на 53 года младше

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони завел любовницу и расстался с 34-летней Франческой Паскаль, с которой они были вместе 12 лет, передает Sky News.

Новой возлюбленной 83-летнего Берлусконе стала с 30-летняя Марта Фашина, депутат его партии «Вперед, Италия».

Партия Берлускони подтвердила разрыв в заявлении. Сообщается, что между Берлускони и Паскаль осталась «глубокая дружба».

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