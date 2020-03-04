Кандидат в президенты Абхазии просит о переносе выборов из-за болезни соперника

Кандидат в президенты Абхазии, бывший министр внутренних дел страны Леонид Дзапшба выступил с предложением о переносе выборов из-за болезни соперника, лидера абхазской оппозиции Аслана Бжании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выборы стоит отложить на месяц в связи с болезнью кандидата Бжании, заявил Дзапшба.

Ранее сообщалось, что лидеру оппозиции стало плохо по пути из Москвы в Сухум, он был доставлен в больницу в стабильно тяжелом состоянии. Во вторник, 2 марта, политик вышел из медикаментозной комы.

Как известно, в Абхазии 22 марта состоятся президентские выборы. Среди кандидатов — Бжания, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба и и экс-глава Минэкономики Адгур Ардзинба.

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