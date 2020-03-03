Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В частности обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе и Ливии.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин и Меркель ждут результатов по деэскалации в Идлибской зоне от российско-турецкой встречи 5 марта в Москве.

Также лидеры подчеркнули необходимость соблюдения сторонами конфликта в Ливии режима прекращения огня.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения СМИ о встрече российского лидера Владимира Путина с канцлеров ФРГ Ангелой Меркель, а также лидерами Франции и Турции.