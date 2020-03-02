Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Ираном и Россией в вопросах Идлиба

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие вооруженные силы в ходе операций на севере Сирии до сих пор не пытались нанести удары по российской или иранской стороне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция не планирует делать этого и в дальнейшем.

Эрдоган также добавил, что не имеет особых проблем с Ираном и Россией в вопросах Идлиба.

По его словам, сейчас Турция озадачена лишь ответными ударами по сирийским правительственным силам.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.