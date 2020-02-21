Стало известно, о чем беседовали Путин и Эрдоган

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Идлибе. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что главным условием урегулирования в ситуации в регионе Эрдоган считает реализацию Сочинского соглашения.

Также к важным пунктам турецкий лидер отнес сдерживание сирийской армии в регионе и предотвращение там гуманитарного кризиса.

Путин же сакцентировал внимание на необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Кроме того, лидеры договорились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу для уменьшения напряженности, мирного урегулирования и нейтрализации террористической угрозы.

До этого телефонный разговор глав государств анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.