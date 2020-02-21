Суд США приговорил россиянку к двум с половиной годам тюрьмы
close
Федеральный суд Александрии (американский штат Вирджиния) приговорил россиянку Миру Тэраду к двум с половиной годам тюрьмы за отмывание средств по делу о контрабанде наркотиков, передает ТАСС.
Отмечается, что обвинение требовало приговорить женщину к 46 месяцам заключения, но судья уменьшил срок с учетом шести месяцев, проведенных девушкой в заключении в Финляндии.
Мира Тэрада была задержана в Финляндии на основании ордера Интерпола в декабре 2018 года по обвинению в отмывании средств, полученных при контрабанде наркотиков. Позже девушка признала свою вину.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Финляндии по запросу США задержали россиянку