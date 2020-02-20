Шутка Путина о зашумевших микрофонах попала на видео

Президент России Владимир Путин отреагировал шуткой на технические неполадки с микрофонами во время своего выступления в коллегии Федеральной службы безопасности, что попало в трансляцию канала «Россия 24».

Глава государства начал свою речь, но через несколько секунд из микрофонов раздался громкий шум. Кто-то из присутствующих в зале пошутил, что техника начала гудеть «из-за наводки».

«Испугались?» — посмеялся Путин.

Вскоре микрофоны стали работать нормально, и президент продолжил свое обращение.

В нем Путин обозначил приоритеты работы ФСБ на 2020 год. Среди них — декриминализация наиболее важных экономических отраслей и усиление антитеррористической деятельности.

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