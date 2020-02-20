Путин рассказал о критериях при отборе кандидатов на посты министров

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что главным критерием при отборе кандидатов на посты министров была профессиональная пригодность. Об этом президент России сообщил ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам главы государства, известность кандидатов на правительственные должности была отнюдь не главным критерием при их одобрении.

Путин отметил, что прислушивался к мнению премьер-министра Михаила Мишустина при формировании кабмина. Так, по словам президента России, были несколько кандидатов, когда он сомневался, но Мишустин доказывал, что тот или иной человек на этом месте как раз наиболее будет востребован.

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