Отставки правительства из-за коронавируса требует украинская оппозиция

Члены партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» потребовали отставки украинского правительства. Об этом сообщается на сайте политсилы.

Такое решение партия объяснила после решения властей об эвакуации из китайского города Ухань украинских граждан в связи с эпидемией нового типа коронавируса COVID-2019, а также других иностранных граждан.

Решение о принятии на карантин на Украину граждан других стран члены партии назвали «карантинной авантюрой» и «высшей мерой глупости», поскольку существуют риски распространения заболевания в стране.

«Правительство Гончарука (украинский премьер-министр. — примечание «Газеты.Ru») - это самый большой вызов для национальной безопасности. Парламент просто обязан отправить всю эту безответственную компанию в отставку», — сказано на сайте «Оппозиционной платформы».

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