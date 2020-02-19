Делегация партии Медведчука намерена приехать в Москву на День Победы
Депутат Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко сообщил, что делегация от этой политической силы намерена побывать на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что данное мероприятие «свято» для представителей партии.
«75 лет победы в Великой Отечественной войне для нас праздник, очень значимый. Мы планируем целый ряд мероприятий и у себя в стране, и делегация поедет в Москву», — заявил Бойко.
По его словам, «Оппозиционная платформа» ведет борьбу с теми, кто пытается переписать историю.
Как отметил парламентарий, к одним из этапов такой борьбы и относится «участие в празднике великой Победы».
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