Зеленского оставили без микрофона на Мюнхенской конференции

Во время выступления на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский остался без микрофона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел во время выступления политика перед участниками и журналистами.

Уточняется, что на трибуне, у которой выступал украинский лидер, не оказалось микрофона.

«Я могу получить микрофон? Я не могу без него», — попросил Зеленский.

После представитель мероприятия отдал президенту свой микрофон.

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