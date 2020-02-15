Зеленского оставили без микрофона на Мюнхенской конференции
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Во время выступления на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский остался без микрофона. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что инцидент произошел во время выступления политика перед участниками и журналистами.
Уточняется, что на трибуне, у которой выступал украинский лидер, не оказалось микрофона.
«Я могу получить микрофон? Я не могу без него», — попросил Зеленский.
После представитель мероприятия отдал президенту свой микрофон.
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