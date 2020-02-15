Лавров указал на «кризис доверия» в отношениях России и Запада

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о «кризисе доверия» между Россией и западными странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, странам НАТО и представителям Запада следует перестать культивировать фантом о «российской угрозе».

Министр отметил, что напряженность между странами генерируется из-за продвижения военной инфраструктуры НАТО в сторону востока, «накачки» оборонных бюджетов, а также учений у берегов России.

Лавров также обратился с призывом «вспомнить о том, что нас объединяет».

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