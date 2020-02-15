Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на отношения страны с Россией
close
Сближение Белоруссии и США не повлияет на отношения страны с Россией, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью газете «Известия».
По словам министра, Белоруссия никогда не дружила с кем-то против кого-то.
Макей подчеркнул ориентацию республики на укрепление отношений со всеми важными торгово-экономическими партнерами. При этом он добавил, что отношения Белоруссии с соседями объективно останутся более близкими.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Период холода закончен»: Лукашенко об отношениях с США
— Лукашенко: Россия намекает на присоединение Белоруссии