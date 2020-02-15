Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на отношения страны с Россией

Сближение Белоруссии и США не повлияет на отношения страны с Россией, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью газете «Известия».

По словам министра, Белоруссия никогда не дружила с кем-то против кого-то.

Макей подчеркнул ориентацию республики на укрепление отношений со всеми важными торгово-экономическими партнерами. При этом он добавил, что отношения Белоруссии с соседями объективно останутся более близкими.

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