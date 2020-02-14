Лукашенко: Россия намекает на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК заявил, что Москва намекает на присоединение Белоруссии к России на условиях предоставления единых цен на энергоносители. Об этом сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, во время переговоров в Сочи российская сторона намекала, что, если произойдет интеграция, то Белоруссия получит сниженные цены на газ и нефть, а также рынок сбыта. Однако, белорусский лидер сомневается, что в случае объединения, Москва сдержит свои обещания.

Как заявляет президент, Кремль использует экономические рычаги, чтобы надавить на Белоруссию: продвижение белорусской продукции необоснованно тормозят, запрещают показывать товары на выставках, поднимают цены на газ и нефть.

Лидер также отметил, что его упрекают в срыве интеграции, в то время, когда он всегда оставался ее сторонником. Однако в его понимании она заключается в свободной торговле, открытых для въезда границах, равнозначных условиях для россиян в Белоруссии и наоборот. А на данный момент предлагается «поглощение Белоруссии» Россией, и это не интеграция, как считает Лукашенко, а «инкорпорация».

Кроме того, президент заявил, что объединения не захотят ни российские, ни белорусские граждане, хотя народы относятся друг к другу с любовью и уважением.

Ранее белорусские власти решили обсудить проект изменения государственного герба.