Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва намекает на присоединение Белоруссии к российским территориям, в обмен предлагая ввести единые цены на энергоносители. Об этом сообщает «Беларусь сегодня».

По словам белорусского лидера, в Кремле высказывают желание включить Белоруссию в состав России, а взамен предлагают равные ценовые условия на сырье.

«Поглощение Беларуси Россией — это не интеграция. Это инкорпорация. Я на это никогда не пойду», — заявил Лукашенко.

Президент считает, что объединения не захотят ни российские ни белорусские граждане, хотя народы относятся друг к другу с уважением. Он заявил, что получает письма от россиян с просьбой предотвратить интеграцию. Кроме того, по его мнению, объединение двух стран на «уровне людей» уже произошло.

«Свободное перемещение, нет никаких границ. Они работают у нас, мы у них. Пенсии, начисления — все, как в одной стране. Мы это сделали», — обратил внимание Лукашенко.

Однако, он пояснил, что в экономическом плане Россия на Беларусь начинает давить с разных сторон: продвижение белорусской продукции необоснованно тормозят, в связи с чем у Белоруссии не остается ресурсов, чтобы платить за нефть.

Также белорусский лидер заявил, что он остается сторонником интеграции, но она должна происходить на равных условиях.

Ранее белорусские власти решили обсудить проект изменения государственного герба .