Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором поручил выделить средства из бюджета Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на организацию голосования по принятию поправок в Конституцию. Распоряжение президента был опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе органам государственной власти,органам местного самоуправления и иным структурам предписывается подготовиться к проведению общероссийского голосования. Организация и проведение мероприятия возложена на Центральную избирательной комиссию в соответствии с подпунктом 9 статьи 21 федерального закона от 12 июня 2002 года.

Средства на реализацию голосования по указу Путина будут выделены из федерального бюджета. Объем финансирования определят с учетом фактического уровня инфляции за период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.