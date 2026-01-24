Петербургский СКА уступил нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:6. СКА потерпел крупнейшее поражение в КХЛ в своей истории. При счете 5:0 на арене «Торпедо» включили песню «Аргентина – Ямайка 5:0» группы «Чайф».

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает восьмое место, набрав 53 очка. «Торпедо» идет на третьем месте, набрав 64 балла. Лидирует в таблице череповецкая «Северсталь», набрав 66 балла.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

