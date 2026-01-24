Размер шрифта
Поставки сладостей из России в Китай достигли минимума за восемь лет

РИА Новости: Китай почти вдвое сократил импорт сладкого из России
В 2025 году импорт российских сладостей в Китай сократился почти вдвое, достигнув восьмилетнего минимума. Об этом сообщает РИА Новости.

Общий объем поставок шоколада, выпечки и десертов из России в КНР составил чуть более $47 млн, что на 85% меньше, чем годом ранее

Основной удар пришелся на шоколад, импорт которого упал в 2,4 раза до $26,8 млн. Поставки мучных кондитерских изделий, в основном печенья и вафель, снизились на 6% до $18 млн. Импорт кондитерских изделий уменьшился на четверть, составив $2,2 млн.

В результате такого падения Россия опустилась с 3-го на 9-е место среди поставщиков шоколада в Китай, уступив лидирующие позиции Италии, Швейцарии и Бельгии. США, Таиланд и Япония стали основными поставщиками изделий из сахара, в то время как Индонезия, Италия и Южная Корея доминировали в импорте мучных кондитерских изделий в КНР. Россия заняла 18-е и 12-е места соответственно в этих категориях.

До этого сообщалось, что импорт российских сладостей в США в период с января по октябрь 2025 года достиг максимальных показателей, начиная с 2021 года. За отчетный период американские компании закупили карамель, шоколад и выпечку из России на $5 млн.

Ранее США увеличили импорт мороженого из России до максимума за три года.

