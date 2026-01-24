Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Захарова осудила удар ВСУ по скорой помощи в Херсонской области

Захарова: Киев совершил преступление атакой на скорую помощь в день переговоров
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Украинские власти осуществили бесчеловечную акцию, атаковав автомобиль скорой помощи в Херсонской области. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что нападение произошло в день проведения переговоров по урегулированию конфликта в Абу-Даби.

«На фоне проходивших 23-24 января в Абу-Даби переговоров с участием представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта киевский режим и его вооруженные формирования совершили очередное варварское преступление против мирного населения нашей страны», — подчеркнула Захарова.

24 января губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о нападении с использованием украинского беспилотника на автомобиль Алешковской больницы. Он приложил фотографию поврежденного транспорта. На снимке видна перевернутая машина скорой помощи и последствия взрыва. Позже выяснилось, что никто из членов медбригады не выжил.

Ранее первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби признали продуктивным.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27699649_rnd_4",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+