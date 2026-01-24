Захарова осудила удар ВСУ по скорой помощи в Херсонской области

Захарова: Киев совершил преступление атакой на скорую помощь в день переговоров

Украинские власти осуществили бесчеловечную акцию, атаковав автомобиль скорой помощи в Херсонской области. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что нападение произошло в день проведения переговоров по урегулированию конфликта в Абу-Даби.

«На фоне проходивших 23-24 января в Абу-Даби переговоров с участием представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта киевский режим и его вооруженные формирования совершили очередное варварское преступление против мирного населения нашей страны», — подчеркнула Захарова.

24 января губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о нападении с использованием украинского беспилотника на автомобиль Алешковской больницы. Он приложил фотографию поврежденного транспорта. На снимке видна перевернутая машина скорой помощи и последствия взрыва. Позже выяснилось, что никто из членов медбригады не выжил.

Ранее первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби признали продуктивным.