Афроамериканцы покинули президентскую гонку в США
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Экс-губернатор штата Массачусетс Деваль Патрик снял свою кандидатуру и вышел из президентской гонки в США. Об этом сообщает портал NPR.
Таким образом, среди участников предвыборной гонки в США не осталось ни одного афроамериканца после такого решения 63-летнего политика.
Уточняется, что Деваль Патрик на праймериз в штате Нью-Гэмпшир занял одно из последних мест.
Отмечается, что американские президентские выборы пройдут в ноябре 2020 года.
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