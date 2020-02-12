Афроамериканцы покинули президентскую гонку в США

Экс-губернатор штата Массачусетс Деваль Патрик снял свою кандидатуру и вышел из президентской гонки в США. Об этом сообщает портал NPR.

Таким образом, среди участников предвыборной гонки в США не осталось ни одного афроамериканца после такого решения 63-летнего политика.

Уточняется, что Деваль Патрик на праймериз в штате Нью-Гэмпшир занял одно из последних мест.

Отмечается, что американские президентские выборы пройдут в ноябре 2020 года.

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