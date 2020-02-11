Экологические ценности могут закрепить в Конституции

Фонд возрождения окружающей среды «Территория Мир» предлагает изменить четыре статьи Конституции России, отразив в них экологические ценности. Об этом пишет ТАСС.

Инициаторы предлагают изменить 9 статью в части 1 Конституции, 21 статью в части 2, а также другие.

По мнению представителей фонда, данные вопросы заслуживают внимания комитета. В разработке необходимых изменений предлагается опираться как на глобальную и национальную повестки, так и на гуманитарную миссию Основного закона.

Президент фонда Анастасия Кацубо уже направила соответствующее письмо cопредседателю рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию РФ, главе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

В документе сказано, что вне обсуждения поправок в Конституции находится сфера экологии и защиты животных.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию.

До этого стало известно, почти 90 правок к проекту об изменении Конституции внесены в Госдуму.