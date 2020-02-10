Премьер призвал осуществить ревизию планов на 2020 год

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал кабмин осуществить ревизию планов на 2020 год и перенаправить средства на выполнение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава правительства подчеркнул, что деньги стоит направить на более важные проекты.

Ранее от также отметил, что недопустимо, чтобы к концу года в бюджете оставались средства, и поручил министрам определить причины образования остатков законтрактованных расходов 2019 года.

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