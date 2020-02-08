Жириновский предложил Трампу отметить провал импичмента в Майами

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился в письме к американскому президенту Дональду Трампу с поздравлениями в связи с окончанием процедуры импичмента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Жириновский отметил, что действия спикера нижней палаты демократа Нэнси Пелоси были неуместными, а обвинения в адрес главы Белого дома «подлыми и ложными».

По словам российского депутата, все члены партии ЛДПР «готовы лететь в США, чтобы поднять бокал за ваш (Трампа. — примечание «Газеты.Ru») успех».

Он также предложил Трампу встретиться в Майами, где находится поместье президента Мар-а-Лаго, и оплатить там совместный ужин.

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