В Совфеде предсказали Трампу новый президентский срок

Демократы не смогли добиться импичмента американского президента Дональда Трампа и, тем самым укрепили его позиции накануне выборов. С такой точкой зрения выступил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, передает ТАСС.

По его мнению, неудача демократов, вероятно, станет красной ковровой дорожкой для Трампа на второй президентский срок. Демократы же получили «выстрел в ногу».

Косачев предполагает, что неудача демократов, желавших отставки Трампа, была предсказуемой. Их поступок может очень дорого обойтись, так как Трамп только улучшил свои позиции.

«Трамп теперь укрепил свои позиции, можно не сомневаться, что будет выжимать максимум из ситуации, как он это умеет», — подчеркнул Косачев.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. Накануне сенат оправдал Трампа по второму пункту обвинения на процессе по импичменту.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп выложил в Twitter видео, где ему сулят вечное президентство

— Трамп заявил о победе США над «обманом с импичментом»

— Сенат США закрыл дело об импичменте полным оправданием Трампа