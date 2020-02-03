Тимошенко считает, что Украина летит в пропасть

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что по всем экономическим показателям Украина просто летит в пропасть. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Она отметила, что в течение последних пяти месяцев производство падает, а в январе госбюджет был недовыполнен на полмиллиарда долларов.

Тимошенко также подчеркнула, что облигации внутреннего госдолга выросли почти в три раза, а получаемые на эти облигации проценты переходят все разумные границы.

По ее мнению, в сложившейся ситуации необходимо срочно собирать СНБО и выяснять причины столь резкого ухудшения экономики.

Тимошенко также сделала акцент на колебании курса гривны. По ее мнению, в этом виновны украинские власти.

Об этом политик заявила на заседании согласительного совета Верховной рады.

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